Het wordt prachtig lenteweer, vlinders ontwaken uit winterslaap

Weerplaza meldt dat er wel meer wolkensluiers zijn en in de middag kan in het noordwesten en noorden lage bewolking vanaf zee het land binnendrijven waardoor het weerbeeld daar grijs wordt. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. De zuid tot zuidwestelijke wind is zwak tot matig. Zondag is het vrij zonnig in heel het land. Het wordt dan weer iets warmer. Maandag is het ook nog vrij zonnig, dinsdag kan er wat regen vallen.

Dinsdagavond is er de zogenaamde supermaan te zien. De volle maan lijkt dan veel groter dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan. De komt doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staan dan gemiddeld. De maan lijkt het grootst aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is.

Vlinders

Nu de temperaturen lenteachtige waarden aannemen, worden de eerste vlinders wakker uit hun winterslaap. Volgens de Vlinderstichting zijn vooral de citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos al actief. Ze halen nectar uit winterbloeiers als viburnum (‘sneeuwbal’), krokussen en sneeuwklokjes. Door een soort ‘antivries’ in hun lijf kunnen de meeste vlinders goed tegen vrieskou. Mocht het na deze relatief warme periode toch weer kouder worden, dan gaan de vlinders terug in de winter-ruststand en wachten ze tot de kou voorbij is.

Normaal hoort het in deze fase van februari overdag 5,4 graden te zijn. Met maxima van 10 tot 16 graden ligt het kwik 5 tot lokaal 10 graden boven de gebruikelijke middagtemperatuur. Alleen in de nacht en vroege ochtend is het koud met minima van rond het vriespunt landinwaarts en plus 3 in de kuststreken. Bij deze laatstgenoemde temperaturen moet je de autoruiten krabben.