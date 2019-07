Het wordt snikheet in Nederland

Het wordt komende week heet, maar dan ook echt snikheet in Nederland. Vanaf dinsdag kan het in een groot deel van het land tropisch warm worden en op woensdag en donderdag ligt de maximum temperatuur regionaal rond 35 graden of nog hoger.

,,Het zat al een tijdje in de weermodellen, maar nu lijkt het dan ook echt te gaan gebeuren’’, aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De stranden zullen vol raken want daar kan een duik in het warme zeewater (zo’n 20 graden) nog voor verkoeling zorgen.’’

Morgen krijgen we overigens eerst nog een paar forse buien te verwerken. De buien trekken morgenochtend vanaf de Noordzee het land binnen. Er is kans op onweer, windstoten en lokaal kan flink wat water vallen in korte tijd. ,,Zondag en maandag zijn een soort van overgangsdagen naar een zeer warm weerbeeld’’, aldus Klaassen.

Zondag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. ,,Misschien dat er in het noorden en oosten nog een buitje valt uit een grote stapelwolk’’, denkt Klaassen. Het wordt 21 tot 26 graden. Maandag wordt het nog wat warmer en misschien wordt het in het zuidoosten al 30 graden. In het noorden is er kans op meer bewolking en blijft de temperatuur steken tussen 24 en 26 graden.

Tropische dag

Dinsdag bereikt zeer warme en ook droge lucht ons land en schiet de temperatuur omhoog. Onder een brandende zon wordt het 28 graden op de Wadden en 32 graden in Limburg. In het grootste deel van het land wordt het al tropische warm.

Woensdag gaan de temperaturen nog verder omhoog en kan het regionaal (ruim) 35 graden worden. De wind is overwegend zwak en brengt niet direct verkoeling.

Donderdag heeft het er ook nog alle schijn van dat het in het grootste deel van het land tropisch wordt met maxima tussen 30 en 35 graden. In het zuiden is het niet uitgesloten dat het nog warmer wordt. De weermodellen laten donderdagmiddag temperaturen zien tussen de 36 en 38 graden.

,,Deze extreme hitte is een optie, maar nog wel ver weg. De komende dagen moet duidelijker gaan worden of we echt deze kant op gaan’’, legt Klaassen uit. ,,Gaat het gebeuren, dan gaan er wel weer warmterecords sneuvelen. Vanaf vrijdag neemt de kans op regen en onweersbuien toe, maar is er ook nog een aanzienlijke kans dat de maxima (ruim) boven 25 graden blijven.

Regionale hittegolf

Met al die warmte in het verschiet is de kans uitermate groot dat in het zuidoosten van het land een hittegolf in de maak is. Gisteren en eergisteren werd het op diverse plaatsen in het zuiden en zuidoosten al 25 graden. Dit weekend worden ook maxima van 25 graden of hoger verwacht in Limburg. Klaassen: ,,Als dan volgende week de drie tropische dagen een feit zijn, kunnen we van een regionale hittegolf spreken.’’

Of de landelijke hittegolf er ook komt, is nog de vraag. Het moet dan in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer worden waarvan 3 dagen 30 graden of meer. Dan moet de hitte ook na donderdag aanhouden, en of dat lukt... De hitte kan vrijdag verdreven worden door onweersbuien.

,,Voor veel mensen zal de aanstaande hitte te veel van het goede zijn. Het best voor hen is om verkoeling in huis te zoeken bij een ventilator of beter een airco’’, adviseert Klaassen. ,,Lucht je huis een beetje als de temperaturen wat lager zijn. Tijdens de hitte is het advies zoveel mogelijk om alles dicht te houden, anders komt de warmte naar binnen. De zonaanbidders moeten rekening houden met een sterke zonkracht, een onbeschermde huid kan dan makkelijk verbranden.’’

Zinderende hitte in Frankrijk en Spanje