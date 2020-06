Het wordt zweten: hier moet je tijdens de hitte op letten

Waterschappen zoals Rijn en IJssel gaan de komende warme dagen extra controleren op recreanten die van bruggen, sluizen en stuwen springen. ,,Het lijkt misschien stoer, maar het is levensgevaarlijk en ook verboden”, aldus Rijn en IJssel. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 140 euro, waarschuwt ook Rijkswaterstaat.



Zwemmen in rivieren en kanalen wordt in Nederland steeds populairder. Maar het is op veel plekken verboden. Bij bruggen, aanlegsteigers, havens en stuwen is vaak niet te zien dat het water laag staat, zeker in deze droge periode. Een ‘brugspringer’ kan zomaar op een in het water gegooid winkelwagentje, een fiets of een ander scherp voorwerp terecht komen. ,,Wat er gisteren niet lag kan er vandaag ineens wel liggen”, zeggen de schappen.