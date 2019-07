Hete zomerhits en hittegevolgen voor de natuur in De Ochtend Show to go

Het is heet in Nederland en als we de berichten mogen geloven, wordt het de komende dagen alleen maar warmer. Boswachter van de Biesbosch, Jacques van der Neut, komt vertellen over de gevolgen van deze hitte voor onze flora en fauna.



Ook te gast is Qmusic-dj Wim van Helden. Met hem bespreken we de Top 500 van de Zomer. Deze lijst met de lekkerste zomerhits is van maandag 3 tot en met donderdag 6 augustus te horen op Qmusic.



Volg De Ochtend show to go op Instagram, Twitter en Facebook.