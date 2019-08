Hevig toegetakelde kat gevonden in Zevenbergschen Hoek: hoofd en staart weggesneden

Op vakantie steeds duurder: prijs vliegtic­kets in 9 jaar 40 procent omhoog

21:12 De prijzen van vliegtickets in Nederland zijn sinds 2010 met ruim 38 procent gestegen. Dat is meer dan in België, Frankrijk en Duitsland, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, de Belgische tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).