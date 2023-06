Hevige buien zorgen voor wateroverlast in Zeeland en op Schiphol, aantal problemen valt mee

De meeste regen is gevallen in het midden, oosten en zuidwesten van het land, aldus Berend van Straaten van WeerOnline dinsdagavond. Van grote overlast is volgens hem geen sprake geweest. ‘Op sommige plekken is hier 20 tot lokaal 40 mm regen vallen. Normaal gesproken valt er in een junimaand gemiddeld 65 millimeter regen. Dat betekent dat sommige locaties bijna een halve maandsom hebben genoteerd in een zeer korte tijd. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat er lokaal sprake was van wateroverlast.’

Wateroverlast

Klokslag 15.00 uur werden de hulpdienst gealarmeerd over de eerste problemen in Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen. Daar was sprake van wateroverlast. Niet veel later kwamen ook meldingen uit Middelburg, meldt de PZC. Daar heeft een school zo veel waterschade dat er woensdag geen les gegeven kan worden. Ook liepen vijftig bewoners van een nieuwbouwcomplex natte voeten op.

En ook in Friesland is het noodweer te merken. Maarten van der Weijden staakte daar tijdelijk zijn elfstedentriatlon, uit voorzorg. Inmiddels ligt hij weer in het water.

De overlast is erg beperkt gebleven, meldt WeerOnline aan het einde van de avond. Het onweer was op dat moment al grotendeels boven ons land verdwenen. ‘Van hevig noodweer is nergens in het land echt sprake geweest. Het bleef vooral bij plaatselijke wateroverlast en veel bliksemontladingen', schrijft weerman Van Straaten. Ook bleef de wind beperkt tot enkele stoten, van maximaal 80 kilometer per uur.

Druk op de weg

Het natte weer zorgde voor een drukke avondspits. Op het hoogtepunt stond er 954 kilometer file, waarmee de op zes na drukste spits dit jaar werd gemeten, aldus de ANWB. Eerder dinsdag was het erg druk in het zuidwesten van Nederland, mede als gevolg van de afsluiting van de Haringvlietbrug op snelweg A29. Later werd het druk in Noord-Holland, toen buien daar overtrokken.

Op de A20 bij Rotterdam werd de rechterrijstrook afgesloten als gevolg van water op de weg. Verder waren er weinig ongelukken, waardoor de drukte op de weg ondanks de hevige buien relatief meeviel. Rond 18.15 uur stond er nog ruim 200 kilometer file.

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schiphol

Op luchthaven Schiphol zijn vluchten vertraagd en geannuleerd als gevolg van de regenbuien, meldt de luchthaven. Om hoeveel vluchten het in totaal gaat is nog niet bekend, maar alleen al bij de KLM zijn 18 vluchten van en naar Europese bestemmingen geschrapt. ,,Alle passagiers zijn inmiddels op de eerstvolgende vlucht met beschikbare ruimte omgeboekt. Een deel van de intercontinentale vluchten die vanavond vanaf Schiphol vertrekt, is vertraagd”, laat KLM weten.

Op enig moment heeft het grondpersoneel het werk moeten neerleggen wegens veiligheidsredenen. Toen was er even geen afhandeling van koffers. Inmiddels is dat werk weer opgestart.

Op de website van de luchthaven is te zien dat veel vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd of vertraagd zijn. ,,Wij adviseren mensen de website van Schiphol te raadplegen voor reisinformatie”, aldus een woordvoerster van Schiphol.

‘Echt goeie buien’

Aan het begin van de avond viel ook regen in De Bilt, waarmee er na 39 dagen officieel een einde komt aan de recorddroge periode. Na dagenlange droogte - op een enkele miezerbui na - vallen dinsdag eindelijk ‘een paar echt goeie buien’, aldus weerman Johnny Willemsen van Weerplaza eerder. ,,Juist door de opwarming die nu plaatsvindt in België, Frankrijk en Nederland en het broeierige weer dat daardoor ontstaat krijgen die buien extra kracht.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is code oranje?

Bij code oranje is de kans op gevaarlijk of extreem weer groot. Daarbij is er meer kans op schade, letsel of veel overlast. ‘Dit kan heel lokaal zijn’, schrijft KNMI. Code oranje wordt afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. In geval van regen geldt dat de kans bestaat dat er meer dan 75 mm in 24 uur valt. Voor onweersbuien geldt dat ze gepaard gaan met zware windstoten (boven de 75 kilometer per uur) of lokaal veel neerslag (50 mm in een uur) of grote hagelstenen (groter dan 2 centimeter).

Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk via kleurcodes. Waarom doen ze dat en heeft het wel zin? (video):

Aangenaam zomers

Of het hierna weer gedaan is met de regen is nog niet met zekerheid te zeggen. ,,Het antwoord zit in het midden. Woensdag wordt het droog met flink wat zon. Donderdag trekt er een voorraad onweersbuien over Frankrijk en Duitsland en waarschijnlijk pakt Limburg en Brabant daar ook een stuk van mee, maar een groot deel van Nederland waarschijnlijk niet.’’ Daarna volgt weer een nieuwe droge periode met lekker zomers weer. ,,Vanaf vrijdag krijgen we te maken met aangename temperaturen van 23 aan zee tot 26 landinwaarts. Op zondag loopt die temperatuur op van 24 tot 28 graden.’’

Volledig scherm Ondergelopen straten zoals hier in Alphen aan den Rijn. © ANP / Josh Walet Fotografie

Avondvierdaagse

In meerdere plaatsen zijn dinsdag de avondvierdaagsen afgelast vanwege de onweersbuien. In onder meer het Groningse Haren, de Zuid-Hollandse plaatsen Alblasserdam en Leiderdorp en in IJburg in Amsterdam is dat besluit genomen.

Sommige organisaties zien wel kans om dinsdag nog van start te gaan. ,,Of het droog blijft is nog twijfelachtig maar de eerste loopdag gaat door”, laat de organisatie van de avondvierdaagse in het Brabantse Heeze weten.

Organisaties van avondvierdaagsen zijn door de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) geïnformeerd over hoe ze moeten handelen bij het voorspelde weer. De bond heeft de organisaties een protocol toegestuurd. Daarin staat onder meer dat voor en tijdens wandelingen het weer goed in de gaten gehouden moet worden en hoe deelnemers op de hoogte gehouden kunnen worden of het evenement doorgaat.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: