Híer stuurt PostNL de brieven heen waar op staat: ‘voor de Sint’

Een envelop geadresseerd aan ‘Sinterklaas, Madrid ’. Meer niet. Waar gaat die heen? Voor kinderen is er geen twijfel mogelijk: die gaat rechtstreeks naar de riante woning van Sinterklaas in Spanje. Maar voor PostNL, dat de brief in zijn sorteercentrum krijgt, is het lastiger. Gelukkig is er al twintig jaar een mooie oplossing.

Kinderboerderij Het Weverkeshof in het Brabantse Nuenen weet wel raad met al die mooie brieven, verlanglijstjes en tekeningen voor Sinterklaas of Piet. ,,Al sinds 1985 krijgen wij hier sinterklaaspost. Deze wordt al ruim twintig jaar gratis doorgestuurd door PostNL als er bijvoorbeeld alleen ‘Sinterklaas’ op staat. Of de brief wordt rechtstreeks aan ons gericht. We zijn namelijk het officiële postadres voor de Sint en zijn pieten”, vertelt Paul Koppelman van Stichting Weverkeshof, dat voor de gelegenheid even Sinterklaashof heet. ,,In toptijden krijgen we wel 12.000 brieven. Hoeveel het er dit jaar zijn, kan ik nog niet zeggen. Onze schrijfpieten zijn nog steeds aan het schrijven zodat de allerlaatste brieven morgen bij de kinderen zijn.”

Volgens Koppelman komen de brieven uit de hele wereld. ,,Van Brunei tot de Verenigde Staten, tot brieven met wortels in de envelop uit Taiwan. Bedoeld voor het paard van Sinterklaas.”

Behalve brieven, wortels en tekeningen krijgt de Sint ook heel veel kinderspenen binnen. ,,Sinterklaas is heel goed in het ontspenen van kinderen.” Ouders die hun kind van de fopspeen af willen hebben, laten hun kind het ding vaak naar Sinterklaas opsturen ,,die er wel wat mee kan”.

Schrijfpieten

Om de enorme aanvoer van sintpost te kunnen verwerken zijn er ruim zestig schrijfpieten actief bij het Weverkeshof. Alle kinderbrieven waar een afzender opstaat, en waar een extra postzegel bij zit, krijgen antwoord in de vorm van een deels voorgeschreven brief. De rest van de brief wordt aangevuld door de schrijfpieten, met een persoonlijke boodschap voor het kind.

,,Als de enveloppen hier binnenkomen, worden ze verdeeld in drie categorieën: individuele kinderen, brieven van broertjes en zusjes en brieven van schoolklassen. Daarna worden ze allemaal beantwoord. In 99,9 procent van de gevallen zit er een afzendadres en een postzegel bij. Als dat niet zo is, dan kunnen we er helaas niks mee. Zonder adres valt er immers weinig te beantwoorden en zonder postzegel helaas ook niet. We zijn een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie, dus er is helaas geen geld voor extra postzegels.”

Quote Onze schrijfpie­ten zijn nog steeds aan het schrijven zodat de allerlaat­ste brieven morgen bij de kinderen binnen zijn Paul Koppelman

PostNL vist de brieven bestemd voor Sinterklaas uit de bulk met post die in het sorteercentrum binnenkomt. ,,Hoewel we dagelijks acht miljoen brieven in de Benelux bezorgen, zitten er soms enveloppen in onze posttassen waar we geen raad mee weten. Zoals brieven die ongeadresseerd zijn of waar alleen aan ‘de kerstman, God, Afrika en opa & oma’ op staat. Gelukkig hebben we wel een goed adresje voor brieven aan de goedheiligman”, laat PostNL in een reactie weten. Hoeveel brieven PostNL jaarlijks doorstuurt naar ‘De Sint’ is niet bekend.

Het Sinterklaashof doet veel meer dan brieven beantwoorden. In de periode tussen de sinterklaasintocht en pakjesavond wordt kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen omgetoverd tot de verblijfplaats van Sinterklaas, waar kinderen die op bezoek komen onder meer de slaapkamer van Sinterklaas kunnen bekijken.

Kijk deze video en ontdek of Sinterklaas bestaat :

Volledig scherm Sinterklaas ligt nog te slapen. Piet is er wel klaar mee en opent alvast de gordijnen. © FotoMeulenhof

Volledig scherm Sinterklaas wordt wakker in de Sinterklaashof in dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen. © FotoMeulenhof