Hij had altijd pijn, maar Jorrit (17) genoot volop van het leven. Met Happy aan zijn zijde

,,Hij had plezier in wat hij deed. Maar die momentjes werden steeds korter, tot er alleen nog maar lijden overbleef’’, zegt moeder Anne Strik. Op Twitter maakte ze zijn overlijden bekend. ‘Mijn hart is uit mijn lijf gerukt.’



Dat het niet eenvoudig zou worden, wist ze al vrij snel na Jorrits geboorte. Na vele ziekenhuisbezoeken werd duidelijk dat hij ernstige maag-darmproblemen had. Voeding en medicatie gingen vanaf die tijd linea recta de bloedbaan in via een permanent infuus. Sinds zijn 10de kon hij niet meer naar school: hij had veel pijn en weinig energie, en had last van alle prikkels.



Zelfmedelijden had Jorrit niet, plannen des te meer. Voor schaken hoef je niet gespierd te zijn, en Japans kun je prima leren op je kamer: een uitbouw op de begane grond mét eigen behandelkamer en douche.