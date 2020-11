Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Maar waar komt hij aan?

Sinterklaas komt zaterdag weer in het land. Maar waar de goedheiligman en zijn gevolg voet aan wal zetten, is nog de vraag. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek en daarom is de locatie niet vooraf bekendgemaakt.

De aankomst is te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal om 12.00 uur bij Zapp op NPO 3. De afgelopen week werd volop gespeculeerd over de plek waar de Sint en zijn Pieten het land binnenkomen.

In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal werd gesproken over het fictieve dorpje Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk de rol van burgemeester op zich nam. Later in de week bleken bijna alle plaatsen in het land een optie, toen tientallen burgemeesters in de uitzending meldden dat Sinterklaas welkom is in hun gemeente.

Ook waren er op diverse plekken opnames voor het Sinterklaasjournaal. De NTR, die het programma uitzendt, wilde vooraf echter niks verklappen.

Naast de landelijke intocht besteden gemeenten op allerlei manieren aandacht aan de aankomst van de sint. Zo zijn er speciale films gemaakt of is Sinterklaas lokaal via een livestream online te volgen.

Protesten

Hoewel vrijwel alle Sinterklaasintochten zijn afgeblazen vanwege de coronacrisis, gaat actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) toch demonstreren. In Breda houdt KOZP zaterdag het eerste, naar eigen zeggen, vreedzame protest. Zondag volgt een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht.

Volgende week zijn er ook protesten in Weert en Venlo op zaterdag en in Eindhoven op zondag. In Venlo is de KOZP-demonstratie ook gericht tegen ‘grijze piet’. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variant bedacht, de grijze piet. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

Inmiddels is in veel plaatsen Zwarte Piet al vervangen door de roetveegpiet. Ook in het Sinterklaasjournaal van de NTR zijn sinds vorig jaar uitsluitend pieten met roetvegen te zien. Dat leidde weer tot protesten van mensen die Zwarte Piet willen behouden.