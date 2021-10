Hij komt, hij komt, maar misschien is wel QR-code nodig om Sint te zien

LIVE | 3389 meldingen van positieve tests, grootste stijging ziekenhuis­op­na­mes sinds april

15:40 Afgelopen etmaal heeft het RIVM 3389 meldingen van positieve tests ontvangen. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.