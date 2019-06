Hilariteit rond visuele wegversmalling: ‘Alsof Opheusden op het WK curling aast’

De grappen zijn niet van de lucht in het Gelderse Opheusden, waar het aanbrengen van een visuele wegversmalling niet helemaal volgens plan is verlopen. In plaats van de gebruikelijke rode coating gebruikte de aannemer een felrode variant.

Dat zorgt voor grote hilariteit. ,,Ik heb al allerlei grappen voorbij horen komen, waaronder ‘het lijkt wel alsof Opheusden het WK curling wil binnenhalen’ en ‘het is net een Mario-kartbaan’’’, grinnikt Evert de Bruine. Hij is raadslid van de partij Gemeentebelangen in de gemeente Neder-Betuwe waarbinnen de kern Opheusden ligt.



Net als veel andere weggebruikers keek hij gisteren raar op bij het zien van de felrode coating op de weg In 't Land. De kleur is oogverblindend, zegt het raadslid. ,,Ik dacht meteen: dit kan nooit de bedoeling zijn geweest.’’

De gemeenteraad stemde volgens hem eind vorig jaar in met het plan rond ‘snelheidsremmende maatregelen’ voor de bewuste weg. ,,Op papier zag het er allemaal leuk uit’’, zegt hij.



,,De snelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur en visuele wegversmallingen aanbrengen met een kleurcoating. Die zou aan de zijkanten van de weg geel zijn en rood op kruisingsvlakken, inclusief het stukje weg waar hardrijders van de dijk naar beneden racen. Ik weet niet wat er met de aannemer is afgesproken, maar je zou toch verwachten dat je de kleur bij zo'n groot project eerst wel even test op een klein stukje weg.’’

In gesprek

De gemeente Neder-Betuwe meldt op haar website droogjes dat het niemand ontgaan kan zijn dat de felrode coating is aangebracht en dat de huidige situatie niet is zoals verwacht. ‘Qua kleurstelling is het bij de uitvoering anders gegaan dan voorzien bij de planvorming. Wij zijn hierover in gesprek met de aannemer.’

Volledig scherm Deze kleuren rood en geel had de gemeente naar eigen zeggen voor ogen. © Gemeente Neder-Betuwe

De gemeente heeft zich laten vertellen dat de coatingkleur onder invloed van weer, licht en gebruik nog bijtrekt en donkerder en matter wordt, maar wil daar wel bewijzen van zien. ‘We hebben de aannemer gevraagd om foto’s van situaties waar hij deze kleur elders heeft gerealiseerd en hoe het er nu bij ligt. We kunnen zo beoordelen of dit dan inderdaad wel acceptabel is. Daarnaast hebben we de aannemer gevraagd wat de mogelijkheden zijn om een en ander qua kleur te verzachten’, luidt het op de website.

Tekening

Gemeenteraadslid De Bruine vraagt zich net als andere lokale bewoners af wie er geblunderd heeft. Wie de tekening bij het originele plan bekijkt, ziet dat de locaties waar de visuele versmallingen moeten komen daarin zijn aangegeven met een felrode kleur die sterk lijkt op die van de gebruikte coating.