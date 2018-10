Hilbrand Nawijn bedreigd tijdens interview: 'Ze hebben pistolen, ik vind dat niet normaal’

Nawijn reageert geschrokken. ,,Ik heb toch al flink wat interviews gedaan", zegt de oud-minister. ,,Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was flink bedreigend. De jongeren waren nogal geëmotioneerd.”



De interviewer en de oud-LPF’er waren naar winkelcentrum Palenstein gegaan omdat Nawijn aandacht vraagt voor wapenbezit onder jongeren. Zo had de 18-jarige Wessel, een jongen uit Zoetermeer die vorige week overleed, vermoedelijk na een schietincident bij een coffeeshop in Delft, mogelijk ook een wapen bij zich. ,,En er zijn meer voorbeelden, ook onder scholieren”, zegt Nawijn. ,,Ik vind dat niet normaal. Daarom heb ik het gemeentebestuur vragen gesteld. Ik vind dat er iets moet gebeuren, daarvoor zit ik in de gemeenteraad.”



In eerste instantie werden Nawijn en Karreman bedreigd door twee personen. Op beelden is te zien dat zij de politicus verwijten maken, ,,Is leuk hè, mensen te schande maken. Jullie hebben geen respect mattie. Nooit zijn jullie hier.” Ook zeggen ze dat de verhalen, onder meer over drugshandel, niet kloppen.



Nawijn vertelt dat de jongeren toevallig ook een artikel uit De Telegraaf bij zich hadden, waarin Nawijn aan het woord kwam.