Hip aan het hof: ook Máxima valt voor de ‘ear cuffs’

Minister wil gevluchte criminelen in Oostblok opsporen en straf daar uit laten zitten

13:30 Criminelen die nog een straf hebben uitstaan, maar gevlucht zijn het buitenland, mogen niet langer hun straf ontlopen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil dat deze mensen alsnog hun straf uitzitten in het land waar ze naartoe zijn gegaan. In veel gevallen is dat een land in het Oostblok.