Historicus kraakt Wilhelmina: een godsgeschenk voor de Gestapo

,,Door haar opvoeding, eigenzinnigheid, eigendunk, tunnelvisie, zelfoverschatting, wereldvreemdheid en niet te vergeten haar weerzin tegen democratie en parlement maakte ze keer op keer inschattingsfouten. Ze liet zich leiden door intuïtie", schrijft Aalders over Wilhelmina (1880-1962). Hij citeert de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt die haar omschreef als 'bigotte, onzuiver redenerende, onmogelijk veeleisende, intens egocentrische oude dame'.

Verzetslieden

Het Nederlands verzet had niets aan haar steun, aldus Aalders. ,,Ze had het verzet gecentraliseerd, terwijl ze geen enkel benul had van hoe het in elkaar zat. Een godsgeschenk voor de Gestapo", vertelt hij op Radio 1. ,,Insiders spraken van een 'betreurenswaardige domheid'."

Aalders baseert zijn conclusie onder meer op nog niet gepubliceerd onderzoek en op de problemen die voor het verzet in bezet Nederland ontstonden toen vanuit Londen werd aangedrongen op samensmelting binnen de Binnenlandse Strijdkrachten.

Volgens Aalders heeft Radio Oranje, waarvoor de koningin in vijf jaar tijd slechts 34 toespraken hield, 'buitenproportioneel bijgedragen aan de mythevorming'. Er is volgens hem een overdreven waarde en bereik aan toegekend. ,,Haar toespraken hadden geen invloed op het verloop van de oorlog in Nederland."

Aalders vindt de koningin ook allerminst onverschrokken en manhaftig. ,,Voor het uitspreken van een rede vanuit een veilige studio in Londen is geen moed nodig. Haar drijfveer was het voortbestaan van de monarchie."

Ballingschap

Koningin en regering in ballingschap droegen ook niet bij aan de bevrijding en het herstel van Nederland. Amerika en Engeland luisterden niet naar Nederland. ,,De regering had niet de geringste invloed."

Aalders, die talrijke boeken over de Oranjes op zijn naam heeft staan, schreef zijn boek uit nieuwsgierigheid en een 'nooit aflatend gevoel van verbazing' over Wilhelmina. ,,Hoe kon iemand met de karaktereigenschappen van Wilhelmina als staatshoofd fungeren?" vraagt hij zich af.

Aalders doorzocht nationale archieven in Den Haag, Londen en Washington, bestudeerde alles wat over Wilhelmina is geschreven en kwam tot zijn eigen conclusies. ,,Ik laat de feiten spreken. De bronnen staan onderaan elke bladzijde en die kun je controleren."