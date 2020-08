Hitte houdt aan: vanaf morgen code oranje in vier provincies

UPDATE/video Kantoor advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten, collega's geschokt: ‘Dit is heel ernstig’

12:37 Een advocatenkantoor is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten in Amsterdam, bevestigt de politie. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten. De politie doet bij het pand aan de Falckstraat, in het centrum van Amsterdam, uitgebreid onderzoek. Er is niemand gewond geraakt.