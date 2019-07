Hitteadvies aan ouderen: kijk uit met medicijnen

Slechts vijf procent van de ouderen zegt maatregelen te nemen om te controleren of ze de medicatie verantwoord innemen. Bijvoorbeeld door de bijsluiter te lezen of langs te gaan bij de huisarts of apotheek. ,,Het is belangrijk dat medicijngebruikers bij twijfel contact opnemen met hun huisarts. Die kan aanraden het medicijngebruik al dan niet aan te passen gedurende de warmere dagen”, zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc in Nijmegen.