Hittegolf nu écht voorbij, al blijft het deze week nog warm

In Limburg en grote delen van Noord-Brabant en Gelderland gaat de regionale hittegolf nog wel door. Daar is inmiddels dag vijftien aan de reeks toegevoegd.

Lees ook Orkaanseizoen gaat komende weken pieken Lees meer

De landelijke hittegolf begon op 5 augustus en duurde dertien dagen. Acht dagen op rij werd het warmer dan 30 graden. In totaal waren er negen tropische dagen. De warmste dag in De Bilt was 8 augustus toen werd het 34,6 graden. Een reeks van acht tropische dagen op rij is een record. Wel was er ooit in 1976 een hittegolf met tien tropische dagen, maar dat was geen aaneengesloten reeks.

Ook vandaag wordt het nog warm, met temperaturen tot 28 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de loop van de avond valt hier regen uit. Eerst in het westen van het land, maar in de loop van de nacht ook landinwaarts. Donderdagochtend trekt de regen weg en is de zon weer vaker te zien. Het wordt bij een matige zuidelijke wind 27 tot 31 graden. ‘s Middags is er kans op een bui.

Vrijdag is er veel bewolking en het is nog vrij warm met temperaturen rond 25 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten en stroomt er minder warme lucht het land binnen. Ook neemt dan vanuit het zuiden de kans op regen toe. Zaterdag wordt het een wisselvallige dag, in het westen en noorden van het land wordt het rond 22 graden. In het binnenland kan het 22 tot 25 graden worden. Zondag wordt het een stuk minder warm. Vooral in de noordelijke helft van het land kunnen buien vallen.

Volgende week

Aankomende week ligt de temperatuur nog maar net boven de 20 graden en komt sommige dagen hier zelfs onder uit. De normaalwaarden van eind augustus ligt rond 21 graden. Aanvankelijk is het dus zelfs iets warmer dan je op basis van de klimatologie zou verwachten, schrijft Weerplaza.

Meteoroloog Leon Saris: ,,Volgende week is er bijna dagelijks kans op een bui, wat je ook terugziet in de neerslaghoeveelheden. Dagelijks piekt de neerslag en er is vaak een onweerskans. Het is hierbij vaak wisselend bewolkt. Een typisch Nederlandse periode dus.”

Wat is de temperatuur in jouw woonplaats op dit moment? Bekijk het op onderstaande kaart.