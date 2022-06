Hobbyfokker Elena krijgt haar geredde Oekraïense honden terug, wint rechtszaak van NVWA

De van oorsprong Oekraïense Kruglak had eind maart tien rottweilers opgehaald bij een collega-fokker in Oekraïne, die vanwege de oorlog niet meer voor de viervoeters kon zorgen. De NVWA kreeg echter lucht van de zaak en haalde eind april drie honden bij haar weg wegens gevaar op rabiës (hondsdolheid). De overige zeven dieren waren al bij nieuwe eigenaren ondergebracht en werden ook weggehaald.

Weliswaar zijn de regels voor Oekraïense vluchtelingen versoepeld - zij mogen hun hond en kat meenemen en in thuisisolatie houden - maar dat geldt niet voor dierenliefhebbers als Kruglak, die honden of katten uit Oekraïne halen.



Kruglak stapte daarop naar de rechter en eiste haar rottweilers terug. Volgens de hobbyfokker was het niet nodig om de dieren voor drie tot vier maanden in bewaring te stellen op haar kosten. Een door haar ingeschakelde expert noemde het risico op rabiës voor Oekraïne inderdaad relatief hoog, maar voor enkele individuele honden in de praktijk nihil.

Evenredigheidsbeginsel

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in Den Haag gaat daarin met haar mee. De NVWA moet haar honden ‘onverwijld’ teruggeven. Kruglak handelde weliswaar in strijd met de invoerregels, maar het weghalen van de dieren is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De moederhonden zijn namelijk veelvuldig gevaccineerd en de rottweilerpups zijn de eerste maanden beschermd tegen rabiës dankzij de antistoffen in de moedermelk.

De NVWA heeft dit onvoldoende weten te betwisten, meent de rechter. ,,Verweerder heeft hier desgevraagd op de zitting slechts bij monde van de toezichthoudende dierenarts in het algemeen tegenovergesteld dat rabiës een lange incubatietijd heeft en dat quarantaine daarom noodzakelijk is.”

Volgens de NVWA is thuisquarantaine geen goede optie omdat het toezicht op de naleving daarop lastig is. Het CBb maakte korte metten met dat argument, nu Oekraïense vluchtelingen hun dieren wel gewoon in thuisisolatie mogen houden en de NVWA dit ook controleert. ,,Tijdens de zitting heeft de verweerder (NVWA, red.) toegelicht dat een team van tien inspecteurs dagelijks bezig is met het uitvoeren van controles op deze thuisquarantaines.”

Het CBb oordeelde verder dat Kruglak een spoedeisend belang heeft. Het in afzondering houden heeft namelijk negatieve effecten op hun sociale ontwikkeling. ,,Zij wil de honden zo snel mogelijk weer bij haar thuis houden om verdere schade te voorkomen en te kunnen starten met hun training.”

Volledig scherm Een van de acht rottweilerpups uit Oekraïne die door Elena Kruglak naar Nederland is gehaald. © Aangeleverd door Elena Kruglak

Socialisatie

Dat standpunt werd onderbouwd door rapportages van een gedragsbioloog en een dierenarts-microbioloog die onder andere aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is verbonden. ,,Verweerder (de NVWA, red.) heeft bovendien erkend dat de officiële quarantaine effect heeft op de socialisatie van de dieren. De voorzieningenrechter ziet hierin voldoende redenen om aan te nemen dat verzoekster (Kruglak, red.) een spoedeisend belang heeft.”

Gevolg van de uitspraak is dat Kruglak haar honden op korte termijn terug zal krijgen. ,,De rechter spreekt over ‘onverwijld’”, zegt advocaat Nico Bouwman, die de hobbyfokker bijstaat. ,,Je kunt erover discussiëren wat dat inhoudt, maar het is in ieder geval maximaal binnen enkele dagen.”

Quote De NVWA moet met heel goede argumenten komen om dieren in het vervolg nog in bewaring te stellen en ik kan die niet bedenken Nico Bouwman, advocaat

De uitspraak betekent ook dat de overige zeven honden die Kruglak uit Oekraïne redde waarschijnlijk terug naar hun baasjes kunnen. ,,Ik ben daar momenteel in goed contact over met de NVWA.”

Kulargument

Volgens Bouwman heeft de uitspraak ook gevolgen voor de andere tientallen Oekraïense huisdieren die door de NVWA in bewaring zijn gesteld. ,,De NVWA kan niet langer volstaan met de stelling dat de mogelijkheid van thuisquarantaine een aanzuigende werking heeft en dat ze moeilijk kunnen handhaven. Dat is een kulargument. Een team van tien inspecteurs is daar namelijk continu mee bezig.”

Al met al blijft er weinig over voor de toezichthouder, stelt Bouwman, die gespecialiseerd is in procedures tegen de NVWA. ,,De NVWA moet met heel goede argumenten komen om dieren in het vervolg nog in bewaring te stellen en ik kan die niet bedenken.”

De uitspraak betekent volgens Bouwman ook dat Kruglak de tot nu toe gemaakte kosten voor de externe quarantaine niet hoeft te betalen. Die kosten bedragen 16 euro per dag en dat drie à vier maanden lang. Medische kosten kunnen daar nog bij komen. Het betekent dat de hobbyfokker per hond tot wel enkele duizenden euro's kwijt was.

