Hoe boze buurman Ben zijn huis opblies: ‘Als ik ga, neem ik de hele buurt mee’

Het zal vijf, zes jaar geleden zijn dat er een akkefietje was in de Nijmeegse wijk Hillekensacker. De familie Broens had feest in de tuin. Komt er ineens een glazen pot met witte bonen in tomatensaus over de schutting aangezeild.



,,Wat doe je, waar ben je mee bezig?”, roept Geurt Broens ontsteld naar de gooier in de naastgelegen tuin. ,,Je had mijn kind wel kunnen vermoorden.” Hij wijst op zijn dochter op de trampoline. ,,Er lopen nog veel meer kinderen in onze tuin.” De worp is volgens Broens een serieus onbezonnen daad.



Het blijft niet bij de pot bonen. Een week later vliegen er halveliterblikken over de schutting. Zonder bier, want dat heeft de overbuurman al opgedronken. Maar hij heeft een emmer water in zijn tuin staan om de blikken te vullen, zodra hij ze geleegd heeft.



En dan gooit hij ze willekeurig in de rondte. ,,Dan was hij boos aan het schreeuwen, niemand begreep waarom. Hij was altijd boos”, vult Broens vrouw Susan aan.