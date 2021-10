Hoe Danique haar gestolen telefoon ophaalt in Frankrijk: ‘Criminelen hebben verkeerde te pakken gehad’

Coronapols­band­jes­sys­teem in Goudse horeca niet verlengd: ‘Ik heb geen bandje voorbij zien komen’

23 oktober De horeca en cultuurinstellingen in Gouda gaan bezoekers niet langer controleren op ‘coronapolsbandjes’ als toegangsbewijs. Hoewel het bandje afgelopen weken best geliefd was in de Goudse binnenstad lijkt het experiment toch op een flop te zijn uitgelopen.