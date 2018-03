Hoe de Georgische president Michail Saakasjvili op een Amsterdamse ijsbaan belandde

Bijles voor Samara en papa: ouder en kind samen in de impulsklas

3:35 Kinderen die nog geen twee minuten stil kunnen zitten, slecht tegen hun verlies kunnen of geen ‘nee’ accepteren: leerkrachten zijn er soms druk mee. Om het gedrag bij te sturen, moeten school en ouders op één lijn zitten. Dat leren ze in Enschede sinds gisteren tijdens een bijzonder experiment: ouder en kind zitten samen in de impulsklas.