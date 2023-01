Hoe de politie doordrong in de harde kern van Feyenoord: ‘Hebben alles uit de kast gehaald’

Vrachtwa­gen ramt rijdende auto waarin NOS-correspon­dent Mustafa Marghadi ligt te slapen

Journalist Mustafa Marghadi (39), correspondent van de NOS in Zuidoost-Azië, is gewond geraakt bij een auto-ongeluk op Java. Hij lag te slapen in het rijdende voertuig toen een vrachtwagen vol op de auto knalde.

20 januari