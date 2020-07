Hoe een Doornse villa doelwit werd van een granaat, raketwerper en een kalasjnikov

7 juni 2017: De handgranaat

Het is een rustige straat in het al even zo rustige dorp Doorn, prachtig gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. Maar schijn bedriegt. In een grote villa aan de Gezichtslaan woont al jaren een gezin waarvan de vader des huizes zijn geld heeft verdiend met de grootschalige smokkel van hasj. Mohammed H. zat in de jaren 90 een lange celstraf uit, maar gaat na zijn vrijlating bepaald niet met pensioen.