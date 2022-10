Hoe een eigen kamer dakloze Steven (71) er bovenop hielp: ‘Niet te beschrijven hoe gelukkig ik ben’

Interview Caroline van der Plas over verlies grote liefde: ‘Verdriet overmant me op onverwach­te momenten’

De kleine Caroline nam klasgenootjes die op straat zwierven mee naar huis. De grote Caroline groeide in korte tijd uit tot politiek fenomeen. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas (55) over controle, schuldgevoel en rouw. ‘Ik wil geen andere man, de as van Jan staat naast mijn bed, hij is nog bij mij,’ zo vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

15 oktober