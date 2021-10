Hoe een Ikea-schaaltje van 3,99 euro de inspiratie was voor deze toeristentrekker: ‘Zo is het echt gegaan’

Colombia onder­schept 2 ton aan cocaïne met bestemming Rotterdam

De Colombiaanse autoriteiten hebben meer dan 2200 kilo aan cocaïne onderschept in een container die naar de Rotterdamse haven zou worden verscheept. De 2270 pakketten drugs lagen verstopt in tassen in een container met koelkasten. De waarde wordt geschat op 400 miljard peso, omgerekend zo’n 91 miljoen euro.

