Hoe een Nederlandse bom het leven van Basim Razzo verwoestte

Het was agent Jordi die baby ter wereld bracht langs snelweg: ‘Ze riep: ik houd het niet meer, hij komt nu echt!’

18:20 Verloskunde stond niet in de wervingsfolders van de politie, maar het is hem toch gelukt: gisteren hielp wijkagent Jordi Dreesen een vrouw bevallen langs de snelweg in Limburg. ‘Boh, wat gebeurt hier joh!’