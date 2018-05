Hoe één tweet de zieke Pleun (14) bij zijn held Max Verstappen bracht

Luisteren

En ineens... had Max een gaatje gevonden in zijn agenda. ,,Nee, niet bij ons thuis zoals ik hier en daar teruglas,'' vertelt Marije. ,,Op een geheime plek. Anders zou heel Zandvoort hier de straat in stormen. Het management belde zelf: Max heeft tijd en we hebben een locatie. Toen we het Pleun vertelden, wist hij niet wat hij hoorde, hij geloofde het haast niet. Ja, we móesten het Pleun wel van tevoren vertellen. Anders gaat het te onverwachts, dat kan hij niet aan.''



Dus, zondagmorgen: op naar Max. En daar zat de held. Rustig aan het ontbijt. ,,Met zijn pet op,'' vertelt z'n moeder. ,,We hebben eerst van een afstandje staan kijken. Ik zei tegen Pleun: 'Gaan we eerst aan Max vragen of-ie ook met zijn pet op naar bed gaat'. Zo'n grapje maakt hem dan rustig. En zo zijn we langzaam naar Max gegaan. Tot op een meter. Ik zei: 'Max, hier is je grootste fan'. Toen was er een 'boks', Pleun wilde per se een boks. En foto's natuurlijk. Max heeft een foto van Pleun gekregen. En Max vroeg nog een paar dingen. Het was echt, ja, echt ongelooflijk. Pleun heeft nu nog steeds een smile van oor tot oor. Hij is nu gewoon een bekende Zandvoorter. De telefoon gaat nog steeds de hele dag. Iedereen die mijn tweet heeft gedeeld wil ik echt heel erg bedanken. Zijn droom is uitgekomen.''