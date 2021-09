Hoe een verpleegkundige (33) aan de dood ontsnapte in Almelo: ‘Het enige wat ik dacht: doe het niet’

Even daarvoor had de wijkverpleegkundige nog in de woning van haar 70-jarige cliënt gestaan. Ze was er om een infuus aan te leggen bij de zorgbehoevende Armeense, die toevallig die ochtend bezoek had van haar 52-jarige nicht. Beide vonden ze de dood, vermoedelijk door de messteken van de 28-jarige bovenbuurman.