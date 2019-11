Hoe ga je als dorp verder nadat je je 'oogappel' bent kwijtgeraakt?

150.000 zorgmede­wer­kers doen woensdag mee aan grootste én de eerste landelijke ziekenhuis­sta­king

14:33 Meer dan 150.000 zorgmedewerkers verspreid over 119 locaties in heel het land leggen woensdag het werk neer. Het is nog nooit eerder vertoond dat ziekenhuizen op zo’n grote schaal de deuren dicht doen. Het zorgpersoneel wil meer loon en minder werkdruk.