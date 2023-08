Hoe gestolen coke tot bommenregen leidde: ‘Met deze man kan je beter niet fucken’

Met video Verdachte van gruwelijke foltering Nederlan­der opgepakt in Hongarije

De Hongaarse politie heeft een 24-jarige man opgepakt die in een pakhuis in Antwerpen betrokken zou zijn geweest bij het afhakken van een of meerdere vingers van de ontvoerde Nederlander Henry W. Die verdween eind februari in Eindhoven en werd later zwaargewond aangetroffen in België. In zijn voorhoofd was toen het woord ‘dief’ gekerfd.