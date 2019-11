Hoe gevaarlijk is die e-sigaret nu echt? Zes vragen beantwoord

Inspiratie Uitpakken maar! De leukste cadeaus voor je naasten

17:10 Een passend cadeau vinden – da’s nog best een klus. Welke verrassingen zijn jou het meest bijgebleven, vroegen wij elkaar op de redactie. Wat bleek? Van nieuwe ervaringen werden we het allerblijst. En ook van mensen die ons hun tijd en aandacht gaven. Of een superpersoonlijke attentie. We hebben de leukste ideeën voor u op een rij gezet.