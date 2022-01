Hoe groot is de kans op besmetting in een teststraat?

Sta ik hier eigenlijk wel veilig? Want als de persoon achter me niet positief is, dan is diegene voor me het wel. Het zal een herkenbare gedachte zijn voor mensen in grote testlocaties als de RAI, maar volgens arts infectieziekten Ashis Brahma (GGD Amsterdam) is die vrees onterecht. Ja, de helft van de getesten draagt het virus bij zich, erkent hij. En ja, omikron verspreidt zich razendsnel. Maar de voorzorgsmaatregelen zijn afdoende om het risico heel, heel ver naar beneden te brengen. “De besmettingskans in de teststraat is bijna nul,” aldus Brahma.