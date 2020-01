Hoe het vuurwerk verdwijnt uit Nederland

Wat een bijdehante wijsneus, die Arno Bonte, dacht de gemeenteraad van Rotterdam in 2008. Weggehoond werd de jonge hond van GroenLinks, toen hij voorstelde om het afsteken van vuurwerk in de Maasstad te gaan verbieden. ‘Makkelijk scoren’ en ‘een pr-stunt', vond het CDA. ‘Flauwekul', aldus de PvdA. ,,Het hele leven is slecht voor het milieu”, bitste SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen destijds. ,,Het beste is dat we allemaal meteen doodgaan.”



Twaalf jaar later is Arno Bonte (41) wethouder in Rotterdam. Dinsdag zag hij met een intens tevreden gevoel hoe ‘zijn’ gemeenteraad zich uitsprak vóór een vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling. Hoe de dingen toch kunnen veranderen. ,,Dit is een overwinning voor alle vuurwerkslachtoffers", reageert hij opgetogen vanuit het stadhuis.