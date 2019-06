Hoe het WK-doelpunt van Jill Roord het leven van haar familie (even) op zijn kop zette

Als voetballer van FC Twente stond hij al eens op de lijst van bondscoach Leo Beenhakker. De vader van Jill, René Roord, zag zijn jongensdroom dinsdag alsnog een beetje uitkomen. Opeens was zijn dochter, na haar winnende goal voor Oranje op het WK, even de meestbesproken vrouw van Nederland.

Ze zouden na de wedstrijd eigenlijk meteen terugreizen vanuit Le Havre, René Roord en zijn vrouw. Er moest de volgende dag immers wel gewoon in Oldenzaal worden gewerkt. ,,Maar nu hebben we het familiemoment van de speelsters maar even afgewacht voordat we in de auto zijn gestapt”, vertelt René Roord.

Sinds dinsdagmiddag 17.00 uur is het geen moment meer rustig geweest. Alles en iedereen wil van alles weten over Jill, de matchwinner voor Oranje, die het team met een kopbal in de blessuretijd tegen Nieuw-Zeeland behoedde voor een deceptie. De dochter op Radio 538, papa bij de NPO, het houdt niet op. ,,Ik denk dat ik inmiddels rond de 100 appjes heb gehad, het is gekkenwerk”, zegt René Roord. ,,Iedereen die hier naar kantoor belt, begint er meteen over. Zo zie je maar wat de impact kan zijn van een winnende goal op een WK.”

Jong Oranje

Volledig scherm Jill Roord is uitzinnig van vreugde na haar doelpunt tegen Nieuw-Zeeland. © FIFA via Getty Images Als jonge voetballer droomde René Roord zelf ook van zulke heldendaden. In 1983 behoorde de begenadigde linkspoot tot de talentvolle selectie van Jong Oranje die meedeed aan het WK in Mexico. Zijn ploeggenoten? Marco van Basten, John van ’t Schip en Gerald Vanenburg. ,,Het grote Oranje had er misschien wel ingezeten”, zegt Roord, die twee jaar later een zware beenbreuk opliep en op zijn 23ste werd afgekeurd voor betaald voetbal.



Later groeide hij bij Quick’20 uit tot een van de betere spelers op de amateurvelden. Inmiddels is hij technisch manager bij de vrouwen van FC Twente. ,,Wat Jill dinsdag beleefde, had ik zelf natuurlijk ook wel mee willen maken, maar ik denk dat je het als vader nóg intenser beleeft”, zegt hij. ,,Vooral ook, omdat ik weet hoeveel ze er voor heeft gedaan om op dit niveau te presteren.”

Geen eeuwige reserve

Wat er in haar specifieke geval nog bijkomt is dat Jill Roord net als twee jaar geleden op het EK als bankzitter aan het toernooi begon. ,,In de krant werd ze de eeuwige reserve genoemd, maar dat slaat nergens op”, vindt René Roord. ,,Ik snap wel waar dat vandaan komt, omdat ze op de grote toernooien niet in de basis staat, maar ze heeft op haar 22ste al 42 interlands gespeeld. En de helft daarvan als basisspeelster. Van een eeuwige reserve kun je pas spreken als we tien jaar verder zijn en ze op dat moment op een toernooi nog steeds bankzitter is. Natuurlijk ben ik als vader gekleurd en heb ik een mening over haar rol. Maar een coach moet nou eenmaal keuzes maken. En dan komt het soms ook op smaak aan. Ronald Koeman houdt bijvoorbeeld vast aan De Roon, terwijl het hele land schreeuwt om Van de Beek. Daar kunnen we alles van vinden, maar hij beslist.”

Gevoel voor de goal

Roord erkent dat het niet maken van goals door Jill in Oranje thuis ‘een dingetje begon te worden’. ,,Maar ik heb haar constant voorgehouden dat ze zich geen zorgen moest maken. Ze heeft het er wel eens over gehad dat ze misschien wel een ‘6', verdedigende middenvelder, wilde worden. Zodat ze aan spelen zou toekomen. Maar ik vind dat ze zich niet moet laten wegdrukken. Dat is mij bij FC Twente overkomen, terwijl ik later bij Quick - op een ander niveau, maar toch - het scoren weer makkelijk oppikte. Jill heeft in twee seizoenen Bayern München 25 goals gemaakt. Dan heb je dat gevoel voor de goal in je, en dan moet het er op een dag bij Oranje ook een keer uitkomen. En dat gebeurde dinsdag gelukkig op het ultieme moment.”