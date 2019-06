Hoe hiphop ook tot jouw kledingkast wist door te dringen

Even ging er vorig jaar een schok - nu ja, schokje - door de financiële wereld. De opperbobo van de Nederlandse bankierswereld, topman Ralph Hamers van ING, verscheen bij een congres over geld (wat anders?) in een pak met, jawel, sneakers. Vanaf dat moment - 4 juni 2018 - was het dus officieel. Zelfs de saaiste beroepsgroep ter wereld mocht en mag, ook bij officiële gelegenheden, gymschoenen aan.