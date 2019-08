‘Hoe ik behandeld ben door mijn schoonmoeder, dat gun ik niemand’

,,Weet je het zeker? Je bent nog zo jong, zeiden mijn ouders. Maar ze zagen hoe serieus en verliefd we waren en ze gunden mij mijn geluk. Ik vond Ibrahim een échte man. Lief, met een zacht karakter, respectvol.



We wilden een toekomst samen, en op jonge leeftijd kinderen krijgen. We konden een prachtig, groot huis huren, waar we heel blij mee waren. Dus zijn we een paar dagen na mijn 18de verjaardag getrouwd. Hij was toen 21 jaar. Ik had nooit gedacht dat we uit elkaar zouden gaan.