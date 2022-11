Hoe Jacoba de ‘zorgmedewerker’ betrapte die haar oma (91) wilde beroven: ‘Ze was zó sneaky bezig’

rotterdam van toen Politiever­ha­len van Wim van Helden gingen erin als koek bij de jonge garde: ‘Hij bleef Rotterdam trouw’

We hadden vorige week een primeur! Ja, meerdere natuurlijk in een krant die bol staat met nieuws, maar we bedoelen een unicum in uw favoriete rubriek Rotterdam van Toen. Want we toonden geen straat als raadplaat, geen kerk of school, maar een hoofd! Een tronie, mét bril, en nog een stukje hand waarin een waaier van boekjes was gepropt. Had het zetduiveltje hier toegeslagen of had de vormgever een aanval van narcolepsie? Geenszins!

