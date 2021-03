Hoe Jeroen (53) een moord voorkwam: ‘Ik ben tegen geweld, maar móest wel met die knuppel slaan’

video Man steekt op straat met groot mes in op slachtof­fer, getuige slaat verdachte neer: ‘Een bloedbad’

7 maart Een 37-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een bizarre steekpartij op de 1e Middellandstraat in Rotterdam. Een 33-jarige Rotterdammer met een groot mes stak volgens getuige Jeroen (53) als een bezetene op het slachtoffer in. De getuige wist de 37-jarige te ontzetten door de verdachte met een knuppel neer te slaan, zegt hij. ,,Het was een bloedbad.’’