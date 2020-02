Hoe journalist Loes ‘verliefd’ werd op een seriemoordenaar: ‘Ik wilde dat verhaal’

Binnenkijken bij Dit bijzondere huis is genomi­neerd voor een internatio­na­le prijs

13:00 De voorkant oogt als een intrigerend blokkenspel van bewerkt beton, cortenstaal en cederhout. De woning van Philip en Joy van der Eerden in de Damstraat, een ontwerp van de Roosendaalse architect Gido van Zon, is genomineerd voor Best Building, in de categorie Houses, van ArchDaily.