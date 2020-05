Hoe kan het dat een 6-jarig meisje en haar hond werden doodgereden op een polderweg als deze?

Hoe krijgt dit gezin het voor elkaar: na vader en dochter nu óók zoontje Raf geboren op 16 mei

22:35 Het was al een speciale dag voor de familie De Proost uit het Brabantse Valkenswaard, maar sinds dit jaar is 16 mei helemaal bijzonder. Na vader Bart (31) en dochter Merel (6) werd vorige week ook zoon Raf geboren op de zestiende van de maand mei. Driedubbel feest dus. ,,Hoe we dit voor elkaar krijgen, blijft ons geheim.”