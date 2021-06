Hoe kan het dat juist jongeren zo weinig de autogordel dragen? Ineens wist ik het

Europees onderzoek: Luchtkwali­teit Amsterdam laat te wensen over

7:57 De luchtkwaliteit in Amsterdam laat te wensen over. Van de negen onderzochte Nederlandse steden, heeft de hoofdstad de meest vervuilde lucht. Dat blijkt uit een ranglijst van de schoonste tot meest vervuilde steden in de 27 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland.