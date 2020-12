Hoe kán het dat Orm K. (44), zoon van een vermoorde politieheld, een politiemol werd? ‘Ik ben stom geweest’

Utrechtse politiemol Orm K. (44) verstuurde volgens OM 2 jaar lang informatie naar criminelen

1 september In de Utrechtse rechtbank is vanochtend voor het eerst de zaak van de Utrechtse motoragent Orm K. (44) uit Vianen behandeld. De zoon van een Utrechtse politieheld wordt verdacht van het structureel doorspelen van politie-informatie aan criminelen. K. was niet aanwezig bij de pro-formazitting.