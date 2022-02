Hoe komt een klimaatrapport tot stand? ‘Je zit zo met een paar honderd vertegenwoordigers rond de tafel’

Als Maarten van Aalst deze weken ‘s nachts wakker ligt, dan is het niet alleen vanwege de situatie in Oekraïne. Hij ligt ook niet trouwens. Hij zit achter zijn bureau, klaarwakker. Te werken. Meestal tot een uur of drie, al twee weken lang, elke nacht. De wetenschapper is één van de auteurs van het klimaatrapport van het IPCC dat maandag om 12.00 uur verschijnt. De laatste twee weken worden volledig in beslag genomen door onderhandelingen met regeringen van over de hele wereld over de precieze bewoordingen van de samenvatting.