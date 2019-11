Hoe lang kan Rutte de rol van ‘pathologische niet-weter’ volhouden?

U moet zich eens voorstellen, voor zover dat lukt, dat u de baas van Nederland bent en dat militaire eenheden namens een internationale coalitie een grootschalige actie uitvoeren in Irak. Het gaat om precisiebombardementen met F16’s, geen alledaagse situatie, waarbij meerdere burgerslachtoffers vallen, minimaal zeventig mensen. Een tragische kwestie.



Denk u dat uw ambtenaren deze gebeurtenis met u zouden delen? Ik hoop het eigenlijk wel, want als ik me in die positie bevond en ze vertelden me helemaal niets, dan kreeg mijn baan als premier toch een ietwat symbolisch karakter. Er werd gisteren aan minister-president Mark Rutte gevraagd of hij op de hoogte was van het feit dat Nederlandse luchtaanvallen op de Iraakse steden Hawija en Mosoel, meer specifiek op bommenfabrieken aldaar, ervoor hadden gezorgd dat tientallen mensen waren omgekomen.