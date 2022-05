Hoe Nederland steeds achter de feiten aanloopt in de asielcrisis

In de noodopvang in het Limburgse Schinnen dreigt een hongerstaking omdat de bewoners na een half jaar de opvang in tenten écht beu zijn. In Leeuwarden luiden scholen de noodklok omdat vluchtelingenkinderen tijdens de les in slaap vallen, uitgeput en gestrest omdat ze al sinds eind vorig jaar in een massale noodopvang zonder privacy verblijven. En deze week hoorde een groep asielzoekers na middernacht, al bijna in slaap gevallen op stoeltjes in de wachtruimte van het overvolle asielaanmeldcentrum Ter Apel, dat ze alsnog een bus in moesten. Drie uur laten kwamen ze aan in een noodopvang in Roosendaal.