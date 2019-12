Hoe Nederland tien jaar geleden ontsnapte aan een kerstaanslag

Was het geklungel van de dader, een 23-jarige Nigeriaan? Of was het het heldhaftige optreden van een aantal passagiers, waaronder de Nederlander Jasper Schuringa, wat erger deed voorkomen? Wat zeker is: op Eerste Kerstdag 2009 ontsnapten Nederland en de VS aan een bloedige aanslag in een passagiersvliegtuig. Het was uiteindelijk de dader zelf die de meeste verwondingen opliep.