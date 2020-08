Hoe NS leerde van zomer 2019 en nu veel meer treinen in hittegolf kan laten rijden

Uitgeschol­den of bedreigd terwijl je je werk doet: ‘Als professio­nal hoef je niet alles te pikken’

25 augustus Veel werkenden hebben er weleens mee te maken: een woedend iemand voor hun neus of aan de telefoon die overtuigd is van het eigen gelijk. Hoe blijf je dan professioneel? En wat doe je als iemand agressief wordt? Caroline Koetsenruijter, trainer voor conflictsituaties, schreef er een boek over, Jij moet je bek houden!, dat vandaag verschijnt.