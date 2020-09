Hoe penozevriend Ferry de Kok de paparazzo werd, die Grapperhaus in het nauw bracht

Koken & eten Zit je nog met volle voorraad­kast na hamsteren in coronatijd? Zo kom je ervanaf

1 september Wat moet je na het coronahamsteren met al die producten in je overvolle voorraadkast? Bianca Splint en Emma Zuidam maakten er een kookboek over. ‘We hebben onze voorraadkast en diepvriesladen opengetrokken en gekeken: wat hebben we allemaal staan? De gehamsterde producten vormen de basis voor het boek.’