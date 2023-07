Hoe raakten twee zeventigers betrokken bij de moord op een 23-jarige pakketbezorger in Amstelveen?

Vierdaagse zit erop: meer lopers dan anders te laat over de finish, flink meer blaren geprikt

De 105de editie van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Van de 43.363 geregistreerde deelnemers waren er vrijdagavond nog 39.019 over, blijkt uit de barometer van de organisatie. Dat betekent dat bijna 8000 lopers niet zijn gestart of onderweg zijn uitgevallen, want alle 47.000 startkaarten waren verkocht. Op de laatste dag van de Vierdaagse kwamen meer lopers dan anders te laat over de finish.