Hoe Rudi Lubbers werd ‘gekaapt’ door foute mensen

Het is maar de vraag of Ria nog leeft. Ze ligt in een foetushouding verstopt onder een deken in een wit, aftands bestelbusje. De deuren zijn kapot, het is stervenskoud. Rudi Lubbers praat tegen haar. Hij noemt haar liefkozend zijn 'meisje', 'lief' en 'schat'. Maar ze praat niet terug en beweegt niet meer. Alsof ze dood is.